Covid, nelle ultime ore nessuna vittima e nessun ricovero. 9 positivi su 448 tamponi

In regione nelle ultime 24 ore nessun decesso e nessun ricovero. Nel bollettino odierno (martedì 25 maggio) i positivi sono 9 su 448 tamponi processati con un tasso di positività al 2 per cento. Ci sono anche 21 guariti. Il numero degli attualmente positivi scende cosi a 174. Migliora ancora la situazione all’ospedale Cardarelli: dimessi due pazienti. Il nuemero dei ricoverati scende così a 15. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio: 4 sono a Palata, 2 a Termoli e Venafro e infine un caso a Carovilli.