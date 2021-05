Trivento è Covid-free, l’annuncio del sindaco Pasquale Corallo: traguardo importante ma ancora responsabilità

Trivento è Covid-free, l’annuncio del sindaco Pasquale Corallo. “Con immensa gioia – fa sapere Corallo – comunico a tutti i cittadini che dopo mesi di ansia e preoccupazione, ad oggi, finalmente Trivento è Covid-free. È un traguardo importante! Ma affinché questo dato sia duraturo occorre continuare a seguire comportamenti responsabili a tutela della salute di tutti noi. Pertanto raccomando: Teniamo il corretto distanziamento personale; Indossiamo la mascherina; Evitiamo assembramenti; Evitiamo di avere contatti soprattutto con persone vulnerabili se abbiamo sintomi allarmanti o la nostra temperatura corpora supera i 37,5° e in questo caso avvisiamo il medico curante; igienizziamo quanto più possibile le mani. Invito, inoltre, tutti i cittadini ad aderire con fiducia alla campagna vaccinale predisposta dal Ministero della Salute. Ringrazio la ASREM, il personale amministrativo, il personale sanitario, i volontari del SAE 112 e i Carabinieri che dall’inizio della pandemia hanno profuso incessantemente tante energie. Ringrazio la Struttura Comunale e tutto il personale. Un Grazie anche all’Esercito Italiano per le vaccinazioni a domicilio per i pazienti intrasportabili. Un ringraziamento particolare a S. E. il Vescovo Claudio Palumbo, la curia e la Caritas. La guerra al Covid-19 non è terminata, andiamo avanti con responsabilità e fiducia. Saluto tutti i cittadini – chiude Corallo – specialmente coloro che hanno avuto problemi di salute e/o economici dovuti all’emergenza epidemiologica. Infine ricordo che a Trivento si sono tenute, ad ora, già 18 giornate di vaccinazione con la somministrazione di circa 2.500 vaccini”.