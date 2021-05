In basso Molise il festival dell’Ospitalità 2021: iniziativa dell’Azienda di Soggiorno e Turismo

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli ha organizzato il Festival dell’Ospitalità 2021, evento che vedrà la partecipazione di 15 giornalisti e un fotografo delle principali testate nazionali che si occupano di Turismo e Food quali il ”Tgcom”, “Cosmopolitan”, “Il Giornale”, il “Corriere.it”, “Affari Italiani”, “Repubblica.it”, “L’Espresso”, il Touring Club italiano, la rivista “Dove”, “Travelglobe.it, il blog di viaggi tra i più importanti d’Italia dopo Corriere e Tgcom. Parteciperà anche l’esperta di turismo Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione italiana Turismo Enogastronomico, autrice del rapporto sul turismo enogastronomico italiano. La manifestazione rientra nell’ambito del programma della Regione Molise: “Turismo è cultura”. L’iniziativa è in programma dal 28 al 31 maggio e punta a promuovere il territorio insieme agli imprenditori che hanno investito risorse ed energie per la produzione di prodotti eno-gastronomici divenuti delle specialità molisane come l’olio extravergine e il vino. I giornalisti di settore faranno un “tour” turistico-esperienziale negli agriturismi del territorio, dove potranno entrare a contatto con la genuinità dei prodotti e della cultura molisana. Nell’ambito dell’evento, si svolge il premio Giornalistico “Festival dell’Ospitalità” dedicato ai giornalisti che hanno pubblicato nel 2020 articoli, servizi televisivi o reportage su Termoli e il Molise. C’è anche il concorso dedicato ai ragazzi tra i 14 ed i 25 anni, denominato “Le Giovani Penne” viene premiato un articolo o elaborato dedicato al turismo locale, la premiazione è prevista all’interno di una cerimonia che si terrà il 30 maggio.