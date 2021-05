Covid, a Campobasso solo 4 positivi in una settimana. Gravina: “Situazione in costante miglioramento”

Sulla situazione Covid a Campobasso interviene il sindaco Roberto Gravina per evidenziare un ulteriore miglioramento nell’ultima settimana in città: ci sono stati solo 4 nuovi postivi mentre i guariti sono stati 31. Restano 31 anche i contagiati nel capoluogo. “Stiamo constatando un decremento forte e sensibile – ha commentato – che con costanza sta permettendo una riduzione sempre più significativa del numero dei cittadini colpiti dal virus. Le graduali riaperture – ha concluso il primo cittadino – continueranno nei prossimi giorni a permettere una ripresa della socialità che va sempre mediata con il rispetto delle opportune regole di sicurezza, necessarie a tutti noi per evitare il ripetersi di situazioni che possano frenare inopinatamente quella costante discesa dei contagi che oggi stiamo registrando”.