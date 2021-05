Costituito il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Area Interna Mainarde: Tredici le amministrazioni interessate

Share on Twitter

“Un ulteriore tassello del mosaico che sta delineando i contorni di quella importante e fondamentale aggregazione di municipalità e territori che è l’Area Interna Mainarde”.

È il commento positivo di Marisa Margiotta, sindaca di Castel San Vincenzo comune capofila dell’Area Interna Mainarde dopo il via libera, da parte della struttura regionale, alla costituzione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e della sua relativa iscrizione nell’albo regionale del Volontariato.

“Si tratta di un ulteriore passo verso una sempre più stringete collaborazione tra le tredici amministrazioni che hanno dato vita all’Area Interna Mainarde, chiamate a dare il meglio di ognuna per poter portare avanti l’ambizioso progetto unitario, che vede tra le diverse attività poste in cantiere anche quella di creare una struttura operativa, intercomunale appunto, capace di rispondere celermente nei casi in cui siano necessari i servizi e gli interventi di Protezione Civile.”