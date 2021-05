Da domani ultima settimana in giallo per il Molise

Tutta Italia si sveglierà in zona gialla domani mattina – lunedì 24 maggio -, riscoprendo un lento ritorno alla normalità che arriva dopo mesi di restrizioni e chiusure. Un segnale di speranza che indica anche la possibilità, per sette regioni, di arrivare in zona bianca entro la metà del mese di giugno. Secondo le previsioni, dala prossima settimana Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in fascia bianca; da lunedi’ 7 giugno, invece, saranno in zona bianca Abruzzo, Umbria, Veneto e Liguria.