Appello della Caritas di Trivento per il 5 x mille: nel 2020 donato 1.600 kg di pane e 10 mila kg di alimenti e generi di prima necessità

Appello della Caritas di Trivento per il 5 x mille: nel 2020 donato 1.600 kg di pane e più di 10 mila kg di alimenti e generi di prima necessità. La Caritas diocesana, diretta da don Alberto Conti, è apprezzata e riconosciuta per la sua dinamicità e per il suo costante impegno verso il prossimo, nel territorio e anche nelle missioni. Basti pensare che la Caritas ha aiutato le famiglie con 64.861, 34 euro di contributi economici, in questa fase particolarmente delicata e ulteriormente compromessa dalla pandemia. La Caritas ha anche promosso corsi di formazione al lavoro per un importo di 8.500,00 euro. Ha realizzato, nei Paesi più poveri, scuole, pozzi e cisterne per l’acqua, accompagnato ragazzi e ragazze nella loro crescita culturale e spirituale. Tutto è stato possibile – fa sapere la Caritas mediante un video – grazie alla tua firma per l’8 per mille alla Chiesa cattolica e il 5 per mille alla Fondazione Caritas Trivento. Dona il tuo 5 per mille alla Fondazione Caritas Trivento Onlus, scrivi il codice fiscale 92072750703”.