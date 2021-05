Agnone, il Rotary Club riapre una storica bottega orafa

Share on Twitter

Agnone, oltre ad un grande patrimonio culturale, è detentore anche di un vasto patrimonio immobiliare che spazia da palazzi storici ad antiche botteghe.

Uno degli esempi di questi meravigliosi edifici è la bottega orafa presente nel centro storico del Comune altomolisano. L’edificio è stato rivalorizzato al meglio dal Rotary Club di Agnone che ieri sera l’ha inaugurato alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Cotugno e del Sindaco Daniele Saia.

Di seguito, il commento di Manuela Di Lullo, Presidente del Rotary Club di Agnone: “L’inaugurazione e riapertura dell’antica e storica Bottega Orafa è stata effettuata a cura del Rotary Club di Agnone in collaborazione con la Pro Loco di Agnone e il Comune di Agnone.

L’ antico opificio che vede tutti i banconi da lavoro, i forni e gli attrezzi con l’entrata tipica delle botteghe medievali a ‘P’ rovesciata, è stato dotato di nuova illuminazione interna, ripulito e rivalorizzato. Anche l’antica facciata è illuminata ora da nuove e potenti luci che mettono in risalto i leoncini in pietra e la finestra bifora unica rimasta e muta testimone dell’invasione dei Veneziani nella cittadina alto molisana. Non solo anche il perimetro del palazzo è stato abbellito di fioriere la cui manutenzione sarà a carico del Club dalla ruota dentata.“