Trasferimento caserma da Colletorto a San Giuliano, Mele: “Pronti alle barricate”

Manca l’ufficialità ma il sindaco di Colletorto, Cosimo Mele, lo dà per certo ed è arrabbiato: la caserma dei carabinieri sarà trasferita a San Giuliano di Puglia. Un’indiscrezione che suscita preoccupazione anche tra la popolazione che vede nel presidio dell’Arma un importante riferimento di legalità, soprattutto tenendo conto della posizione di confine con la Puglia, regione a elevato rischio di criminalità.

La caserma dei carabinieri a Colletorto è realtà secolare. Mele non concepisce come il presidio dell’Arma debba lasciare un centro con oltre 1800 abitanti per San Giuliano che sulla carta ne conta poco più di 1000.

Negli anni dal 2006 al 2008 la caserma di Colletorto è stata ristrutturata con fondi regionali per circa 220 mila euro. E poco dopo sono stati effettuati altri interventi. E’ dotata anche di alloggi di servizio.

Ma c’è di più: nel 2004 il consiglio comunale di Colletorto diede persino il via libera al progetto di una nuova struttura.

Ora addirittura Colletorto rischia, a quanto pare, di non avere proprio più il presidio.

Il sindaco Mele che in questi giorni ha visto un’apertura sia dal comando provinciale dell’Arma che dal presidente della Regione, Donato Toma, è pronto a scrivere al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. E annuncia barricate insieme ai cittadini.