Isernia, fervono i preparativi per la riapertura del Centro Afasev

Fervono i preparativi al centro socio assistenziale Afasev di Isernia per la tanto agognata riapertura.

La struttura, che assiste persone affette da disabilità, dopo essere stata duramente colpita dal Coronavirus, e a seguito di numerosi appelli alle istituzioni politiche fatte dal direttivo, finalmente si prepara ad accogliere gli ospiti che in questi mesi hanno trovato sistemazioni provvisorie e di fortuna.

A darne notizia il nuovo presidente dell’associazione Carla Milano, che ipotizza una riapertura per la metà di giugno.

Notizie rassicuranti giungono anche dalle Istituzioni politiche, e dall’Assessorato regionale per le politiche sociali, per una più celere riapertura anche del centro Notturno Dopo di noi. Cinquecento mila euro stanziati in bilancio per il terzo settore, con la possibilità delle strutture assistenziali di accedere al bando per un importo massimo di 25 mila euro.

Sarà quindi il mese di giugno quello della ripartenza ufficiale del centro Afasev di Isernia, con i ragazzi e genitori in trepida attesa di poter tornare a svolgere la loro vita quotidiana nella struttura.