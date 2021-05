52 second read

Incendio in una scarpata della linea ferroviaria a Campomarino

Incendio sterpaglie e canneto in una scarpata della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Campomarino. Il forte vento ha causato l’espandersi del fuoco. E’ stato necessario il blocco del traffico ferroviario dalle 22 fino alle 24., ieri. Sul posto i Vigili del fuoco di Termoli e in supporto quelli di Santa Croce di Magliano. Tecnici delle ferrovie sono intervenuti per il distacco dell’energia elettrica. Sul posto anche i Caraninieri di Campomarino. L’incendio domato intorno all’una.