Covid, Molise: a maggio dimezzati posti occupati area medica

Nel mese di maggio i posti letto occupati in area medica per covid in Molise si sono dimezzati. Secondo i dati aggiornata ad oggi dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il primo maggio scorso i posti occupati erano il 15 per cento di quelli disponibili, oggi sono il 7 (in Italia il dato e’ sceso nello stesso periodo dal 29 al 16 per cento). Per quanto riguarda invece le terapie intensive, nei primi 22 giorni di maggio la percentuale dei posti occupati in regione e’ scesa dal 15 al 13 (in Italia il dato e’ passato dal 28 al 16 per cento). Le soglie di allarme sono fissate al 30 per cento per le terapie intensive e al 40 per cento per l’area medica.