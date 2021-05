Covid: 3 soli positivi e 26 guariti, nessun decesso da oltre una settimana

Il bollettino dell’Asrem con i dati covid in molise. Continua ad abbassarsi la curva del contagio. I nuovi positivi nelle ultime ore sono solo 3, 1 di Riccia e 2 di Venafro a fronte di 262 tamponi processati. Sono 26 invece i guariti. Ormai da oltre una settimana non si registrano decessi. Nessun ricovero nelle ultime ore e nessun dimesso. Stabile il numero di ospedalizzazioni, sono 20 tutte la Cardarelli di cui 5 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise scendono a 205. Tasso di positività all’1,14%.

Oltre 2300 le vaccinazioni somministrate oggi. Somministrazioni che nella nostra regione sono il 96,73% rispetto alle dosi consegnate.