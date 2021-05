Carovilli, turismo lento in bicicletta con una cooperativa di comunità

In Alto Molise sono tanti gli esempi di giovani che provano a reinventarsi e trovare nuove strade per creare funzionali basi lavorative.

Un modello innovativo e molto in voga al momento è quello riguardante il sistema del turismo lento, nato per permettere ai turisti di apprezzare i luoghi visitati a 360°. Tale esempio turistico è stato ripreso da alcuni giovani di Carovilli che hanno dato vita alla cooperativa di comunità “Terra Mea” che gestirà alcune case del paese e guiderà i visitatori in emozionanti escursioni in bicicletta.

La cooperativa è riuscita ad ottenere anche dei fondi stanziati tramite un bando dal GAL Alto Molise.