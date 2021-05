Alla Fca sala medica pronta ma mancano i vaccini

Alla Fca di Termoli è tutto pronto ma i vaccini non arrivano. Così come da settimane c’è attesa nelle tante aziende italiane che ne hanno fatto richiesta e che hanno messo a disposizione le proprie strutture per vaccinare i dipendenti. Dalla cabina di regina di Ministero della Salute e Regioni ancora non giungono le fiale da somministrare.

Le organizzazioni sindacali sollecitano su più fronti, i tempi rispetto alle previsioni si sono allungati. Le richieste per vaccinare i lavoratori sono arrivate da diverse aziende molisane, alcune avrebbero predisposto accordi con laboratori privati per le vaccinazioni.

La sala medica nella fabbrica Stellantis di Termoli è pronta da giorni.

Alla Fca, inoltre, si è tenuta la riunione del comitato esecutivo: la direzione ha comunicato il piano ferie estive.

Nel settore cambi operai in vacanza dal 2 al 22 agosto. Stessa cosa anche per i lavotori del comparto dei motori Fire e Gse.

Qualche giorno in meno di pausa, invece per gli operai dei motori T4 e V6 che si fermeranno dal primo al 16 agosto.

Ci sarà inoltre la possibilità per 10 lavoratori di andare in distacco nella Sevel di Val di Sandro fino a Dicembre 2021.