Vietri Larino, presentato Reparto riabilitativo post-Covid

Giornata importante per l’ospedale di Larino che segna un nuovo traguardo nel potenziamento della medicina territoriale. E’ stato inaugurato oggi infatti il reparto riabilitativo post covid che si occuperà della riabilitazione cardio polmonare dei pazienti guariti, ma su cui il virus ha lasciato ancora segni. Il reparto in realtà è già in funzione dal 10 maggio e i 10 posti disponilbili incrementabili a 25, sono già stati tutti occupati. Nei letti del quarto piano del reparto -come spiegato dal cardiologo riabilitatore Antonio Musto ci sono pazienti con età media sotto i 50 anni, insomma coloro che fanno parte della popolazione attiva e che non sono ancora riusciti a tornare al lavoro per gli strascichi lasciati dal virus. Qui al Vietri questi pazienti verranno curati, e saranno assistiti da medici e personale specializzato interno: per l’attivazione del reparto sono stati assunti inoltre 12 infermieri e 8 operatori sociosanitari

Il direttore del distratto sanitario di Termoli Giovanni Giorgetta che nelle utlime settimane ha seguito da vicino l’allestimento del reparto si è detto dispiaciuto nel sentire spesso parlare di 都catola vuota è in riferimento al Vietri di Larino, quando invece è un polimabultaorio con 23 branche specialistiche, c’è la radiologia, l’endoscopia, il 118, la guardia medica, l’iperbarica, la Rsa.

Entusiasta dell’apertura del reparto anche il presidente della regione Donato Toma che ha ringraziato il personale sanitario per il lavoro svolto durante la pandemia e per la somminsitrazione dei vaccini. Toma ha giustificato l’assenza del commissario ad acta Flori De Grassi, impegnata in una riunione sindacale, ma ha riferito di avere instaurato con lei un rapporto di collaborazione e di grande sinergia. Dal primo giugno, poi, 吐acendo gli scongiuri – ha affermato Toma – il Molise sarà in zona bianca. E stato un lavoro di tutti, un lavoro di squadra – ha dichiarato.

Fuori al Vietri i comitati con striscioni sulla difesa della sanià pubblica e c’è stato anche un fuori programma del sindaco Pino Puchetti, che non sarebbe stato invitato all’incontro organizzato dall’Asrem e che ha deciso insieme al parroco Don Antonio Di Lalla di fare in autonomia una cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto, con tanto di benedizione e di taglio del nastro