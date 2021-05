Neuromed promuove l’incontro: ‘Guardare oltre il COVID-19: la sfida della salute è l’invecchiamento di successo’

Questo tema sarà al centro della presentazione virtuale del libro “Invecchiare bene” del professor Silvio Garattini. L’evento virtuale di Mercoledì 26 maggio, alle ore 16.00, è organizzato dall’Istituto in collaborazione con la sua Fondazione e Federanziani e sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’I.R.C.C.S. di Pozzilli. Il libro “Invecchiare bene” è scritto dal professor Silvio Garattini, fondatore e Presidente dell’Istituto Mario Negri, in collaborazione con il professor Ugo Lucca, responsabile del Laboratorio di Neuropsichiatria Geriatrica dello stesso Istituto. Un libro che affronta tutti i fattori che entrano in gioco nel determinare, per ciascuno di noi, come sarà la propria vecchiaia. Uno dei capitoli, quello dedicato all’alimentazione, è stato realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed. I colleghi giornalisti possono seguire l’evento cliccando su questo link di collegamento diretto: https://neuromedspa.my.webex.com/meet/Auditorium_Verstraete_26052021