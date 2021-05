Divieto di abbandono di rifiuti, giro di vite del Comune di Roccavivara per i trasgressori. Gli organi di vigilanza dell’amministrazione rocchese hanno riscontrato un continuo ed indiscriminato abbandono di rifiuti speciali non pericolosi su aree pubbliche e private, nonché’ di buste di plastica contenenti rifiuti domestici, che spesso vengono gettati dal finestrino delle autovetture in movimento, lungo le scarpate delle strade comunali e provinciali. “Si ricorda alla cittadinanza – l’avviso del primo cittadino Angelo Minni – che l’abbandono incontrollato dei rifiuti, oltre che un gesto di “inciviltà”, è un reato e viene punito con sanzioni comminate a norma di legge. Si informa, inoltre, che in caso di abbandono di rifiuti su aree private, i proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, sono obbligati a rispondere in solido per interventi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui i legittimi titolari non dovessero ottemperare – chiude l’avviso – il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica, gli organi di vigilanza intensificheranno i controlli su tutto il territorio comunale”.