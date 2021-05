Covid, il Molise vede la zona bianca alla fine del mese

66 casi su 100 mila abitanti. In discesa, dunque, l’incidenza in Italia rispetto ai 96 della scorsa settimana. Per il nostro paese si avvicina la soglia dei 50 casi ogni centomila abitanti che significa ripresa piena del tracciamento dei contatti e riaperture a tappeto: è la soglia della zona bianca. Zona bianca in cui il Molise, stando ai numeri, è già ampiamente dentro, avendo una incidenza di 20 casi su 100mila abitanti, la più bassa d’Italia. I dati sono quelli del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Con la nostra regione anche Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo e Sardegna. La norma richiede pero’ tre settimane consecutive con i dati da bianca: per questo servira’ ancora una settimana alle tre regioni in pole position per dire addio a gran parte delle restrizioni: cioè Molise, Friuli e Sardegna.

Se anche nel monitoraggio di venerdi’ prossimo si avranno questi dati, Il Molise sarà in zona bianca da lunedi’ 31 maggio. Anche il Governatore Toma è ottimista, infatti ha parlato di primo giugno, ma la sostanza non cambia. Per le altre quattro regioni che hanno scavalcato la soglia di incidenza, ma con numeri più alti, ossia Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo, occorrera’ un’altra settimana ancora: per loro la data da segnare sul calendario e’ presumibilmente il 7 giugno.

“Nel periodo compreso tra il 28 aprile e l’11 maggio , l’RT medio calcolato sui casi sintomatici, a livello nazionale è stato 0,78 (range 0,71- 0,90), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando si attestava a 0,86), e sotto l’uno anche nel limite superiore”.

In Molise l’Rt è a 0.69, in netto calo. La scorsa settimana era sopra l’1.