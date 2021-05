Covid, il Molise vede la luce in fondo al tunnel: ancora zero decessi e ricoveri. Tre soli positivi

Covid, si consolida il trend positivo in Molise, con tutti i parametri in costante miglioramento. L’ultimo bollettino Asrem fotografa infatti una situazione incoraggiante: zero decessi nelle ultime 24 ore, nessun ricovero, un dimesso da Malattie infettive e 3 soli positivi su 376 tamponi processati, con il tasso di positività sotto l’un per cento.Sono tre i comuni interessati dal virus: Agnone, Isernia e Pozzilli, con un caso ciascuno. I guariti sono 12 mentre gli attualmente positivi scendono a 228. I pazienti ancora ricoverati al Cardarelli sono 20, di cui 5 in Terapia intensiva;il numero delle vittime dall’inizio della pandemia resta fermo a 488 mentre continua a salire quello dei guariti, che si attesta a quota 12.831.