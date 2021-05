Covid, dati migliorano ancora: indice Rt del Molise scende a 0,69

In Molise scende ancora l’indice Rt che è ora a 0,69 (era 1,08 venerdì scorso). E’ uno dei dati più bassi d’Italia ed è una ulteriore conferma che il Molise entro fine mese andrà in zona bianca. Con 426 casi e un’incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un Rt a 0.61, il piu’ basso d’Italia, anche la Sardegna viaggia diretta verso la zona bianca, che aveva gia’ conquistato in solitaria a fine febbraio, unica regione del Paese a beneficiare per prima delle riaperture dopo la terza ondata. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia, ora all’esame della cabina di regia, che saranno presentati nel pomeriggio. Dal 31 maggio, quindi, probabilmente insieme ad altre regioni come Friuli Venezia Giulia (353 casi in sette giorni e Rt a 0.66) e Molise (Rt a 0.69), la Sardegna potrebbe cambiare nuovamente colore dopo essere passata per tre settimane di zona rossa, due di arancione e due di giallo.