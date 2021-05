Calcio, Serie D, la LND al centro di numerose polemiche, altro rinvio alla chiusura della stagione

In un giorno e con un colpo di bacchetta magica, la Lnd – incredibile, ma vero – ha proceduto all’ennesima rimodulazione del calendario del campionato con annessa modifica alla chiusura dello stesso. Non si finirà più il 16 giugno mercoledi, bensì domenica 20 giugno. C’è stato di fatto un posticipo di tre giorni della 34 esima giornata ed un cambiamento, ennesimo, al calendario dei recuperi che, fra l’altro, nelle ultime ore si è andato aggiornando con il rinvio di Recanatese – Castelnuovo al Vomano che si sarebbe dovuta giocare domenica. Ad annunciarlo è la stessa società abruzzese che spiega il rinvio scrivendo per ulteriori positività riscontrate nel gruppo squadra. Il calendario mantiene intatta la sosta di domenica trenta maggio, giornata dedicata nel girone F al recupero di Aprilia – Giulianova, Agnone – Porto Sant’elpidio e Vastogirardi – Castelnuovo. Verrà usata anche la giornata festiva del 2 giugno per procedere ad alcuni recuperi come, nel girone F, Pineto – Castelnuovo Vomano. Insomma, il movimento in un giorno cancella con un colpo di spugna i play out e riscrive per l’ennesima volta in pochi giorni( due volte nel mese di maggio) il calendario del torneo prolungano la fine da oggi ad un mese. Per certi versi, il movimento della quarta serie esce abbastanza minato nella sua credibilità dopo l’anno della pandemia portato a chiusura – lo auspichiamo vivamente – con grandi difficoltà ed interruzioni. Il movimento sembra essere davvero in balia degli eventi e delle decisioni improvvise prese dall’alto. In questo momento si sta dando priorità ai recuperi di alcune gare che di fatto non hanno alcuna incidenza sulla classifica generale, pur nella consapevolezza che la loro disputa preserva la regolarità dei giochi.

Il Campobasso vuole cercare di uscire il prima possibile da questo universo. Lo può fare solo attraverso una vittoria a Giulianova. Partita confermata al Fadini nonostante qualche migrazione della squadra giuliese in altri campi di periferia. Tutti salvi nel girone F e non solo compresi gli abruzzesi fra i più coinvolti nel giro salvezza. I rossoblu vivono con ansia mista alla giusta e spasmodica attesa gli ultimi turni di campionato che saranno vissuti anche come una graduale marcia di avvicinamento al traguardo stagionale. Brenci rientrerà fra i disponibili dopo tre mesi dall’ultima gara giocata in casa contro l’Aprilia. Dopo un lungo calvario fisico, il generoso centrocampista torna a disposizione e questa è una notizia. Nel capoluogo qualcuno prova rammarico per non aver potuto seguire da vicino le vicende dei rossoblù, qualcun altro non vede l’ora che vengano riaperti i cancelli di selva piana, evento previsto dal primo giugno nella misura di 1000 spettatori.

L’Fc Matese sarà in casa del Porto Sant’Elpidio per quella che può sembrare una gara scontata sulla carta. I marchigiani sono retrocessi, mentre è il Matese ha conosciuto la parola sconfitta soltanto una volta nelle ultime diciannove partite. Sulla carta potrebbe non esserci partita in riva all’adriatico. Il Vastogirardi troverà una Vastese punita soltanto al 94’ mercoledi scorso dal Montegiorgio al termine anche di una buona prestazione. All’andata fu 2-1 in favore degli abruzzesi. A salvezza acquisita, ma mai messa in discussione, Prosperi chiede ai suoi uno scatto di orgoglio per finire in bellezza e superare la soglia dei quaranta punti stagionali. In generale, il Vastogirardi ha già fatto meglio dell’anno scorso quando, a torneo cristallizzato, fece trentaquattro punti.