Calcio a 5, A1, play off in attesa del recupero tra Padova ed Eboli. In casa A&S dure le parole della società

Nel campionato di A1 di futsal si attende il recupero della sfida tra Petrarca Padova e Feldi Eboli. Il quarto di finale play off, stoppato da casi di positività nella squadra veneta, si giocherà sabato 29 maggio con gara 1. In attesa di questa sfida il programma è andato avanti con la proclamazione delle prime tre semifinaliste.

Assoluta sorpresa, l’eliminazione dell’Acqua&Sapone che ha perso, in casa, gara3, contro il Meta Catania. Non accadeva da dieci anni un’uscita di scena così precoce: l’ultima volta era successo nel 2010/2011 contro la Marca. Una pagina più nera che azzurra della vincente storia del club da quando è arrivato in serie A. 2 a 1 il finale per i siciliani, dopo il vantaggio locale con Misael, la squadra di Scarpitti si è sciolta con il passare dei minuti, Venancio piazza una clamorosa doppietta e scrive la storia per il Meta Catania. Un vero peccato per il coach isernino, dopo un campionato vissuto tra il primo ed il secondo posto, prima l’eliminazione in semifinale di coppa Italia, poi la sconfitta ai quarti di finale dei play off. Dure le parole della società abruzzese che ha scaricato le colpe sui giocatori: “traditi da questa squadra, ripartiremo da zero e da chi rispetterà la maglia dell’A&S”, questo il commento dell’a.d. Colatriano. Tornando alla competizione il Meta Catania attende la Came Dosson che a sua volta ha eliminato il Sandro Abate di Avellino, in gara 3, con il finale di 4 a 2. In attesa di conoscere l’avversaria, tra Petrarca ed Eboli, il Pesaro campione d’Italia in carica è qualificato, dopo il successo, sempre in gara 3 contro il Matera.