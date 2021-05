Zona bianca: ancora in calo l’incidenza del Molise, ora è 22 casi su 100mila abitanti

L’incidenza dei casi Covid in Italia e’ scesa con i dati di oggi a 70 casi settimanali per centomila abitanti, non lontana dalla soglia dei 50 casi per centomila sotto la quale si puo’ riprendere un tracciamento efficace e abbandonare la fase delle restrizioni. Gia’ sei regioni, a oggi, sono sotto soglia e potrebbero sperare nella zona bianca (ma servono tre settimane consecutive con questi valori): si tratta di Veneto (incidenza 48), Abruzzo (44), Liguria (43), Friuli Venezia Giulia (29), Sardegna (27) e Molise (22).La nostra regione dovrebbe passare in zona bianca a fine mese. Il crollo dell’incidenza e’ stato tutto sommato repentino, dopo mesi di valori ben oltre le soglie di allarme: il 16 novembre 2020 il picco della seconda ondata con ben 414 casi per centomila abitanti e il 17 marzo il picco della terza, piu’ basso, comunque a quota 267 casi per centomila. Era un’Italia da zona rossa, che nelle regioni scatta in automatico sopra i 250 casi per centomila. Poi la curva ha piegato verso il basso, indifferente finora anche alle temute riaperture del 26 aprile: tuttavia ancora un mese fa, il 19 aprile, eravamo ancora a quota 166 casi per centomila. Oggi con 70 casi l’incidenza insomma si e’ piu’ che dimezzata in 30 giorni. Un dato importante, anche tenendo conto che sara’ proprio l’incidenza, insieme all’Rt ospedaliero, a pesare maggiormente nella definizione delle fasce di rischio, nel nuovo modello che mandera’ in soffitta il sistema dei “colori” come conosciuto finora.