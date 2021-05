Serie D, ufficiale ci saranno solo due retrocessioni. Cambia il format

La notizia del giorno riguarda il format retrocessioni del campionato di serie D. Adesso è ufficiale, ci saranno solo due retrocessioni dirette nei campionati di Eccellenza, niente play-out. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha recepito e ratificato le istanze presentate dalla Lnd, riducendo, da quattro a due, il numero delle squadre che retrocederanno dai vari gironi di Serie D. In giornata è atteso il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto la Figc ha diramato il suo documento dove si deroga l’articolo 49, delle Norme Organizzative Interne alla Figc (NOIF), in via del tutto eccezionale, solo per la stagione corrente, con la retrocessione diretta delle ultime due squadre di ogni girone. Il perché di questa scelta risiede nella volontà della LND di voler tutelare la squadre di serie D che hanno portato avanti un lungo campionato, da settembre a fine giugno, ma che ovviamente non piacerà a quelle società d’Eccellenza che, la prossima estate, avrebbero voluto chiedere ripescaggio.

Ad oggi la serie D conta 166 società, di queste non saranno presenti al via la prossima stagione le 9 promosse in Lega Pro e le 18 (non più 36) retrocesse in Eccellenza. Restano 139 società a cui vanno aggiunte le 8 retrocesse dalla Lega Pro e le promozioni dall’Eccellenza, dove a fronte delle 36 previste, ce ne saranno soltanto 24 per un totale di aventi diritto la prossima stagione di 171. Un numero superiore a quello attuale ma comunque gestibile ai fini organizzati della stagione 2021 / 2022, certo con questi numeri sarà difficili favorire eventuali ripescaggi.

Una decisione che senza ombra di dubbio toglie mordente alle società in lotta per la salvezza soprattutto nel girone F dove il Porto Sant’Elpidio è retrocesso ieri pomeriggio matematicamente, e all’Olympia Agnonese manca solo un punto per la retrocessione diretta. Una decisione che era nell’aria, diverse società e addetti ai lavori erano già informati su questa possibilità, ora è ufficiale e sicuramente le tante squadre in lotta per evitare i play out hanno tirato un sospiro di sollievo questa mattina. Questo non vuol dire che si assisterà ad un campionato amatoriale, assolutamente no, ma senza dubbio la squadre scenderanno in campo con maggiore serenità. Al momento dovrebbero svolgersi i play off di serie D, anche se non è ancora sicuro al 100 percento, visto il prolungamento del calendario sino al 16 giugno non è escluso che le gare spareggio nei rispettivi gironi possano essere annullate.