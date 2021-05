Petacciato, furto di oggetti preziosi nella chiesa del Sacro Cuore

Un furto di oggetti preziosi si è verificato nella chiesa del Sacro Cuore a Petacciato Marina. I malviventi hanno forzato una finestra sul retro della chiesa per entrare e hanno portato via il coperchio in rame della fonte battesimale, un calice placcato in oro e la porticina del tabernacolo, anch’essa placcata in oro. La parrocchia è fornita di un allarme antifurto che però non era in funzione.