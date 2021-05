Ospedale Caracciolo, da Milano arriva il sostegno per la lettera di Anna Rita Colacelli

Alcune settimane fa, la dott.ssa Anna Rita Colacelli di Agnone aveva scritto una lettera indirizzata al Viceministro Pierpaolo Sileri riguardante le precarie condizioni del sistema sanitario molisano.

Si è trattato di un disperato grido di aiuto lanciato dall’agnonese che si è affidata nelle mani delle istituzioni più alte per cercare di cambiare il corso degli eventi.

La lettera ha ricevuto una grande attenzione mediatica, a tal punto da essere presa in considerazione anche dalla dott.ssa Biancamaria Locatelli, ex responsabile di Milano Expo 2015.

La Locatelli ha ripubblicato la missiva della Colacelli sui suoi profili social, aggiungendo alcune belle parole rivolte ai molisani: “Ho avuto il privilegio di conoscere un poco il popolo molisano e me ne sono innamorata. Seguo sempre le loro attività, la loro vita e gioisco per tutto ciò che di bello e utile compiono. Così come mi ribello quando li sento abbandonati a lottare per far valere diritti sanciti dalla Costituzione. Per favore leggete questo grido di aiuto di un popolo tenace e nostro indomito antenato.“