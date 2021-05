Covid, il virus in frenata. Non ci sono vittime da una settimana. Contagi e tasso di positività in calo

Continua il trend favorevole, in Molise, sul contagio da Covid. L’ultimo bollettino Asrem riporta 9 nuovi casi accertati su 472 tamponi processati, con il tasso di positività dell’1,9%. Sei i comuni interessati dal virus, tra i quali Isernia che registra 4 contagi. Un solo caso rispettivamente ad Agnone, Montaquila, Riccia, Sant’Angelo del Pesco e Venafro. Non ci sono vittime da una settimana ormai, un dato che lascia ben sperare e che dimostra come le vaccinazioni, che intanto proseguono a ritmo serrato, stiano dando i risultati tanto attesi. C’è un solo paziente ricoverato in Malattie infettive. 22 i guariti. Gli attualmente positivi sono 237, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 21, di cui 5 in Terapia intensiva. 488 le vittime dall’inizio della pandemia, 12.819 i guariti.