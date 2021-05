Campionato Italiano WRC, oggi e domani il 53esimo Rally di Salento

Si scaldano i motori per il secondo appuntamento del CAMPIONATO ITALIANO WRC: lo storico e appassionante Rally del Salento, giunto alla sua 53esima edizione. Gli equipaggi PROMOX sono ben concentrati e pronti a dar battaglia per le insidiose strade salentine.

Su tutti, il pilota Giuseppe Testa, affiancato alle note dall’esperto e blasonato Emanuele Inglesi, affronterà più determinato che mai questa gara a bordo della sua SKODA FABIA R5 EVO 2021 con l’ambizione di puntare in alto. Testa ha dimostrato di aver recuperato appieno i circa due anni di lontananza dalle gare. D’altro canto, dopo gli entusiasmanti risultati dello scorso Rally dell’Elba, le premesse per far bene ci sono davvero tutte.

Anche il pilota Gabriele Recchiuti, accompagnato alle note dal concreto Nicolò Lazzarini, forte dell’esperienza fatta nel primo appuntamento (nonostante un pizzico di sfortuna), al volante della sua PEUGEOT 208 Rally 4 è pronto a distinguersi e dire la sua in questa trasferta pugliese.

L’evento si sviluppa su 9 Prove Speciali equivalenti a circa 97 km di tracciato cronometrato su di un totale complessivo di oltre 300 km di asfalto da percorrere, compresi i trasferimenti. Quasi tutta la gara si snoderà su stradine strette e contornate dai caratteristici muretti a secco, rendendo imperdonabili per ogni equipaggio la minima distrazione e il più piccolo errore di traiettoria.

Si parte oggi alle ore 20 per la prima speciale spettacolo nella Pista Salentina a Ugento. Si riprende domani alle ore 8 , con le successive prove speciali (Palombara, Ciolo e Specchia). Arrivo e premiazioni sono previste in serata, intorno alle ore 19, sempre nella ‘Pista Salentina’ di Ugento.

A supportare i due equipaggi il certosino e competente lavoro di preparazione e di messa a punto da parte della DELTA RALLY di Riccardo Cappato, che mette a disposizione dei piloti Promox, vetture al top assolutamente affidabili e competitive.

Una menzione doverosa, poi, va alla gestione sportiva dei driver supportati rispettivamente dalle scuderie RO Racing di Rosario Montalbano e HAWK Racing di Filippo Bordignon.

Un sentito ringraziamento, infine, per tutti gli sponsor, partner e sostenitori economici di Promox, che stanno rendendo possibile questa entusiasmante e ambiziosa avventura nel motorsport nazionale.

Fonte: Ufficio stampa