Associazione Attraverso il Molise, le proposte di trekking alla scoperta delle bellezze della provincia

Continuano le proposte all’aperto dell’Associazione Attraverso il Molise alla scoperta delle bellezze della provincia. Due gli eventi proposti per il prossimo week end, uno per il pomeriggio di sabato 22, l’altro per la giornata di domenica 23.

Sabato si potrà visitare un sito isernino per lo più sconosciuto, una volta di grande interesse per il pellegrinaggio locale verso l’Eremo di Riporsi, anche detto della Vergine “de ru pede”. L’escursione si snoda su un bel sentiero boschivo che fiancheggia il Torrente Longaniello con giochi d’acqua fino ad una bella cascata, alternando poi saliscendi di bassa difficoltà fino al territorio comunale di Longano dove scopriremo una sorgente di acqua pura che sbuca dalla roccia. Qui Aperitrek, una sosta riposante e rigenerante, godendoci un aperitivo mangiato per brindare insieme alla socialità ritrovata.

Domenica è in programma una giornata di all’insegna delle bellezze di Carpinone, il paese delle cascate. In questa giornata si visiterà il parco fluviale, passeggiando lungo il fiume Carpino per raggiungerlo, con una visita alle piccole grotte per conoscere cosa è il carsismo. La base di partenza è una dimora rurale immersa nel verde alla quale si tornerà ad ora di pranzo che sarà all’insegna di prodotti tipici a km0. Il pomeriggio è dedicato al relax, per oziare sotto l’ombra di un grande alloro, fare esercizi di respirazione oppure fare una passeggiata lungo la bella piana del Fiume Carpino.

Entrambe le attività sono “family friendly”, con escursione adatta anche ai piccoli e costi agevolati per famiglie e gruppi. I 4 zampe sono sempre benvenuti purchè pacifici e abituati al guinzaglio.