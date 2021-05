Vaccinazione, scongiurata la battuta d’arresto. la campagna di somministrazione continua spedita e si aspettano altre dosi nei prossimi giorni

Nessuna battuta d’arresto, alla fine. Anche oggi le vaccinazioni in Molise sono andate avanti spedite, grazie all’arrivo nel primo pomeriggio di altre dosi di Astrazeneca, più di 2000. Ieri si ipotizzavano, per la giornata odierna, solo 600 inoculazioni, come aveva precauzionalmente comunicato l’Asrem, in attesa dei rifornimenti, che alla fine sono arrivati in tempo grazie al lavoro messo in campo per averli il prima possibile. Il ritmo della campagna vaccinale in Molise è dunque sostenuto, la macchina rodata e da tempo ormai le somministrazioni vanno, in media, oltre l’obiettivo indicato dal Commissario Figliuolo. 3mila e anche più le vaccinazioni al giorno.

In queste ore, intanto. l’arrivo di 10530 dosi di Pfizer per consentire di andare avanti spediti con l’attività delle squadre vaccinali. Altrettante dosi dello stesso antidoto attese per il 24. Il 22 se ne aspettano 1800 di Moderna e per il 26 maggio ancora altre 2200 di Astrazeneca.