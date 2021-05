Termoli, pubblicato bando graduatoria alloggi di edilizia residenziale pubblica

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che sul sito dell’Ente è stato pubblicato il bando per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le domande dovranno essere presentate direttamente agli uffici del Comune di Termoli o per posta entro le ore 12 del prossimo 19 luglio 2021. E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. In allegato il bando con tutti i requisiti necessari e il modulo da compilare per la presentazione della domanda.

Il bando e il modulo per la domanda sono scaricabili dalla sezione “avvisi” del sito www.comune.termoli.cb.it oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio di Segretariato Sociale (ex sportello Rieco) in Via Martiri delle Foibe.