LaChami al Campus da lunedì via alle iscrizioni

Torna l’estate targata Chaminade Campobasso e Ludoteca Magicabula. Il binomio tra lo staff tecnico della Scuola Calcio Élite dei rossoblù e gli animatori della ludoteca di Via Neri a Campobasso si conferma per un altra estate da vivere insieme con “LaChami al Campus”. Dal 7 giugno l’area sportiva Sturzo ospiterà bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 7:30 alle ore 13:30 , i ragazzi verranno coinvolti in tante attività: Futsal Camp, attività ludico sportive e ricreative, gonfiabili, giornate a tema, e tanto altro. Una settimana ricca d’avventura e divertimento. Per non parlare delle escursioni in città e nei comuni limitrofi al capoluogo per scoprire luoghi e tradizioni del Molise e le uscite in piscina. Lo staff è a lavoro per definire altre attività che permetteranno ai bambini di vivere esperienze uniche, anche a contatto con la natura. Antonello Pascale e Francesca Trivisonno saranno i coordinatori del campus:” Come sempre speriamo di poter vivere un estate di divertimento, sfruttando spazi e strutture a nostra disposizione per organizzare attività adatte a tutti – precisa Pascale- Tutto nella massima sicurezza”. Lo svolgimento dei vari momenti e attività vedrà un’attenzione particolare all’applicazione del protocollo sanitario, attraverso un triage di accoglienza e la divisione dei ragazzi in gruppi. Non il solito centro estivo, ma um campus dove vivere esperienze emozionanti e avventurose, stare insieme, giocare, provare, sperimentare, divertirsi e fare attività in un ambiente sereno e divertente.

Da lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nel area spogliatoi del campo da calcio Sturzo (ingresso accanto al bocciodromo) via alle pre-iscrizioni con uno sconto del 50% sul costo settimanale per i primi 25 iscritti. Per informazioni potere contattare la pagina Facebook de “LaChami al Campus”, i profili Facebook e Istagram di Magicalbula Ludoteca animazione oppure i numeri : 333-8926369 ( Francesca) 328-5473757 ( Antonello).

Fonte: Ufficio stampa