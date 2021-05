La Scuola di Carovilli sul podio nella fase regionale del Piano Scuola Digitale

Share on Twitter

Martedì 18 maggio, in diretta streaming, la classe IV dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, diretto dalla prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, si è aggiudicata nuovamente la vittoria del concorso Piano Scuola Digitale, indetto dal Ministero dell’Istruzione per implementare le buone pratiche della didattica digitale.

“Una grande soddisfazione, sia per la portata più ampia della competizione sia perché il lavoro, sotto la guida delle insegnanti Paola Palumbo e Rosalba Carnevale, è stato improntato su metodologie inclusive come il cooperative learning, il tutoring e il peer to peer. La tematica della Shoah è stata vissuta a misura di bambino grazie alla realizzazione, da parte della scolaresca, della escape room, “il librone a righe”, mediante la quale è stato possibile coniugare il digitale con aspetti narrativi, musicali, storici, artistici e ludici.

Ancora una volta la piccola rappresentante della classe, Flavia Finelli, incoraggiata dai suoi compagni, ha entusiasmato la commissione illustrando con chiarezza gli obiettivi, i contenuti e le varie fasi del lavoro svolto.”

La prossima tappa sarà la fase nazionale, una finestra importante che, comunque vada, regalerà un’occasione di confronto e soprattutto di crescita.