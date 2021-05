La magica estate del 1985 a Trivento con il concerto di Franco Battiato. La morte annunciata ieri del cantautore Franco Battiato, a 76 anni, oltre a creare un grosso vuoto nel panorama artistico italiano e non solo, è stato certamente motivo di tanti ricordi da parte dei fan giovani e meno giovani. La città di Trivento, nell’agosto del 1985 ospitò il concerto di Franco Battiato e il suo violinista Giusto Pio, morto a 91 anni nel 2017. In tanti lo hanno ricordato, un concerto carico di emozioni come solo il cantautore siciliano riusciva a dare, che si tenne presso il campo sportivo comunale di via Acquasantianni. Tanta gente arrivò per l’importante occasione anche da fuori regione, un successo di pubblico e un grande spettacolo voluto dall’allora associazione “Pro Maiella”. In realtà, furono anni particolarmente interessanti, con eccezionali fermenti culturali, che portarono in scena appuntamenti di un certo spessore, ricordiamo il Premio letterario “Nicola Scarano” e anche concerti quali quelli di Battiato e non dimentichiamo che un anno prima e quello successivo, 1984 e 1986, sempre lo stadio comunale ospitò il concerto di Antonello Venditti e sempre con la regia della “Pro Maiella”. Chi ha vissuto l’atmosfera di questi concerti, dal back stage, è Domenico Marzini, “sono stati degli spettacoli irripetibili- ricorda Domenico Marzini – sia Venditti che Battiato, oltre alla bravura riuscivano a creare quell’atmosfera che solo i veri artisti sono in grado di dare. Ricordo che Battiato cantava a piedi nudi su un tappeto, era davvero qualcosa di mistico e profondo. Ho avuto anche modo di lavorare con un’altra artista eccezionale, oltretutto scomparsa da poco, Milva che cantava canzoni di Battiato, si stimavano a vicenda e credo che non sia solo un caso che a breve distanza ci hanno lasciato entrambi”. Nella foto, possiamo ammirare l’auto di Domenico Marzini utilizzata per promuovere il concerto di Franco Battiato a Trivento in quella magica estate del 1985.