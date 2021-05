“Italy Bike Tour 2021”, il giro dell’Appennino in bici passa anche da Agnone

Sta per partire un grande viaggio in bicicletta che vede come protagonista il ciclista Ivan Negretti. L’iniziativa dal titolo “Italy Bike Tour 2021” rientra nel progetto “Pedalando verso il futuro” dell’associazione Oceanus, che tutela la sostenibilità ambientale.

L’impresa conta ben 2.200 km di viaggio da fare in bicicletta per oltre 40.000 metri di dislivello. L’avventura partirà il 12 agosto da Reggio Calabria e durerà fino al 22 con meta finale a Landriano (Pavia).

Durante il viaggio, Negretti passerà anche nel centro altomolisano di Agnone, dove avrà modo di ammirare il patrimonio storico locale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare un segnale di cambiamento e promuovere nuovi metodi di spostamento più attenti alla sostenibilità ambientale.