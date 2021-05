Volt Isernia si presenta alla città: i risultati del tour d’ascolto

Il partito paneuropeo, che recentemente ha aperto la sua sezione nel capoluogo, invita la stampa, i cittadini e chiunque sia interessato a partecipare al primo incontro pubblico sabato 22 maggio: “Ci siamo – scrive Federica Vinci – avete sentito parlare di Volt, ci avete ascoltati prendere parte alla discussione politica cittadina, ci avete visto partecipare ad alcuni eventi pubblici, ma soprattutto ci avete raccontato le vostre storie in queste settimane. È arrivato il momento di conoscerci meglio, di condividere con tutti i risultati del tour di ascolto che abbiamo condotto negli ultimi mesi, e di presentare le aree programmatiche sulle quali insisteremo nella prossima campagna elettorale, in vista delle elezioni Amministrative a Isernia.

In particolare parleremo di come intendiamo noi la presenza dei giovani nella partecipazione attiva alla politica cittadina, della cultura e dell’arte come strumenti concreti per ricostruire e ricompattare il tessuto sociale – e non solo come volani economici – e di come, per noi, imprenditoria e turismo debbano ricominciare a comunicare tra loro e mettersi a sistema per creare una vera rete sul nostro territorio, così ricco di opportunità finora poco sfruttate.

Vi aspettiamo sabato 22 maggio alle 15:30 presso l’ex terminal de Le Piane. Ci saremo noi di Volt, con il nostro gruppo di coordinamento, i nostri attivisti e un po’ di musica per condividere insieme un momento di relax: infine, ci daremo anche da fare ripulendo la zona dai rifiuti con i nostri splendidi volontari, insieme a chi vorrà unirsi.

Il cambiamento parte da noi, proviamoci insieme!

Invitiamo chiunque sia interessato a partecipare attivamente anche rispondendo al nostro questionario, di cui trovate il link qui (https://forms.gle/fGdVuxB3SNGF6Rsd6). Per saperne di più sulle attività di Volt a Isernia, si può seguire il gruppo sui canali social Volt Isernia: su Facebook (link: https://www.facebook.com/Volt-Isernia-2219679514915344/), oppure mettendo un follow a @Voltisernia su Instagram (link: https://www.instagram.com/voltisernia/), oltre ad iscriversi alla loro newsletter su Telegram (link: https://t.me/voltisernia_newsletter)”.