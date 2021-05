Vaccini, per un giorno battuta d’arresto per mancanza dosi. In queste ore l’arrivo di altre 10500 dosi

Il ritmo della campagna vaccinale in Molise è sostenuto, la macchina rodata e da tempo ormai le somministrazioni vanno oltre il termine indicato dal Commissario Figliuolo. 3mila e anche più le vaccinazioni al giorno. Mercoledì 19 maggio, però, fa sapere l’azienda Sanitaria Regionale, a seguito delle disponibilità, ne sono state pianificate solo 600 su tutto il territorio regionale. Una battuta d’arresto non voluta e dunque una diminuzione rispetto ai giorni precedenti dovuta all’attesa della fornitura settimanale di dosi dal livello centrale.

In queste ore l’arrivo, però, di 10530 dosi di Pfizer che consentiranno la ripresa a pieno regime dell’attività delle squadre vaccinali già da giovedì 18 maggio. Altrettante dosi dello stesso antidoto attese per il 24. Il 22 se ne aspettano 1800 di Moderna e per il 26 maggio 2200 di Astrazenca. Sulla base delle disponibilità Toma ha annunciato che si vuole organizzare subito un “astra day”, di domenica.

“L’auspicio – è il commento di Asrem e Regione – è che l’incremento stabile del numero di vaccini inviati al Molise venga deciso il prima possibile, così da poter aumentare anche la quantità di somministrazioni”.

Si è intanto riunita la cabina di Regia per la definizione del piano vaccinale e sono state adottate alcune modifiche organizzative per favorire una più ampia copertura della popolazione con almeno una dose, in linea con le direttive del comitato tecnico scientifico Nazionale e le Autorità competenti.

In sostanza è confermato a 42 giorni il lasso di tempo tra la prima dose e il richiamo per Pfizer e Moderna, non solo per chi ha avuto la prima somministrazione a partire da sabato 8 maggio, ma anche per chi l’ha ricevuta in precedenza. Verrà comunque inviato un SMS agli interessati dello slittamento con la nuova data. Quindi non occorre chiamare il call center o inviare mail.

Altra decisione comunicata dall’Asrem è che sulla piattaforma per l’adesione alla campagna vaccinale verrà inserito un banner che avvertirà la popolazione dello stop alle prenotazioni nella categoria fragili e per le vaccinazioni a domicilio. Queste due modalità potranno essere richieste solo previa attestazione del Medico di medicina generale e per il suo tramite.