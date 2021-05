Navigazione Internet gratis, attivati due hotspot WiFi dall’amministrazione comunale di Salcito. Il progetto al quale ha aderito il Comune di Salcito è denominato “Piazza WiFi Italia” e permette la connessione internet gratuita, in punti specifici del paese, “grazie a questo progetto – commenta il sindaco Giovanni Galli – diamo la possibilità ai cittadini di connettersi gratuitamente, mediante un accesso all’app, con il posizionamento di due postazioni hot spot e precisamente presso l’area adiacente la scalinata di san Basilio e presso la ex scuola, area parco giochi. Con l’emergenza pandemica ancora in corso – chiude il primo cittadino Galli – avere la possibilità di connettersi alla rete internet è certamente una opportunità e voglio anche aggiungere che abbiamo provveduto ad ampliare il progetto originario, prevedendo altri punti di accesso alla rete”. “Piazza Wifi Italia” è il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.