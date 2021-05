Covid, ancora pochi casi: 11 positivi su 638 tamponi. Nelle ultime ore nessuna vittima e nessun ricovero

Covid, anche oggi – martedì 18 magio – pochissimi nuovi casi in regione. Il bollettino segnala 11 positivi su 638 tamponi processati con un tasso di positività dell’1,7 per cento. I guariti sono 32, i ricoverati in ospedale restano 22. Nelle ultime 24 ore nessuna vittima e nessun ricovero. Per quanto riguarda i comuni interessati dai nuovi casi sono Campobasso, Cercepiccola, Fornelli, Isernia, Montaquila, Riccia e Termoli.