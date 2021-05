Calcio, Serie D, Campobasso vicino alla Lega Pro, + 5 sul Notaresco

Come anticipato nelle nostre analisi settimanali, la giornata di campionato appena archiviata ha portato delle novità in vetta alla classifica. Successo per il Campobasso, pareggio per il Notaresco, ora i lupi hanno ben 5 lunghezze di vantaggio con una gara in meno rispetto agli abruzzesi. Un margine importantissimo a sei gare dalla fine, cinque regolari di campionato più il recupero di Vastogirardi, previsto mercoledì 26 maggio. Una giornata decisiva, si possiamo dirlo senza mezzi termini, il vantaggio che ora c’è in classifica è la spallata decisiva, almeno crediamo, alla lotta al vertice. Gara vera a Selvapiana, il Campobasso ha dovuto tirar fuori tutte le energie possibili per avere la meglio sul Tolentino. Marchigiani pericolosi durante tutto l’arco della gara, rossoblu abili a sfruttare al massimo le occasioni da gol create con Dalmazzi, Di Domenicantonio e Tenkorang. Tre marcatori alternativi, tre giocatori che seppur già a segno in stagione hanno dimostrato, ancora una volta, la varietà offensiva del Campobasso. Avversario scomodo il Tolentino, i cremisi sono senz’altro la squadra, che fino ad ora ha messo in maggiore difficoltà il collettivo di mister Cudini nelle due gare di campionato, andata e ritorno. Vendicata la sconfitta maturata nella prima parte di campionato, per i lupi, a fine gara, la doppia gioia, il successo e l’allungo in classifica. Ora bisogna certificare tutti i sacrifici, concretizzare il lavoro svolto dal primo agosto, giorno dell’avvio del ritiro estivo del Campobasso. Una stagione lunga, estenuante, con tutte le problematiche che conosciamo, ora serve un ultimo sforzo a partire dalla trasferta di Giulianova in programma domenica. Un altro step che può risultare decisivo, Campobasso al Fadini contro i giallorossi che occupano il terz’ultimo posto in classifica, Notaresco atteso proprio dal Tolentino che ha bisogno di muovere la classifica per risalire dalla zona play out.

Insomma settimana importantissima per un Campobasso che deve compiere gli ultimi sforzi per poter festeggiare il ritorno in Lega Pro. Sulla cronaca, anche la società rossoblu ha voluto ricordare Pippo Viscido, ex giocatore del Campobasso nella stagione 2011/2012 sotto l’egida Capone nel campionato di seconda Divisione, ex C2. Tramite le pagine social il tributo ad un centrocampista tutto grinta e cuore, protagonista in quell’annata sportiva di una salvezza miracolosa, dopo un avvio importante con Provenza in panchina, ci fu il ridimensionamento dell’organico con Imbimbo nuovo allenatore. In quella stagione 16 presenze ed una rete per Viscido che ha lasciato un ottimo ricordo in Molise, in particolare per l’attaccamento alla maglia rossoblu.