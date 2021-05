Week end nel segno del rispetto dell’ambiente: ripuliti fondali, spiagge e pinete

Share on Twitter

Tra le 60 iniziative in programma in tutta Italia, tutte organizzate nel pieno rispetto delle normative anti-covid, anche a Termoli i volontari di Legambiente sono scesi in campo nella spiaggia vicina al Circolo della Vela a Rio Vivo. Un week end nel rispetto dell’ambiente. La mattinata di pulizia ha visto la partecipazione dei volontari della Croce Rossa Italiana con le delegazioni di Campobasso ed Isernia e dell’associazione maDre che con i suoi biologi si è impegnata a ripulire il fondale nei pressi della spiaggia.

“La situazione che abbiamo trovato a Termoli – ha detto Andrea De Marco, direttore di Legambiente Molise – non si discosta da quanto emerso dal monitoraggio presentato con la nostra indagine Beach Litter. Abbiamo notato una preoccupante presenza di plastiche e microplastiche sul tratto di costa che abbiamo ripulito, materiale che se non correttamente smaltito provoca danni irreparabili all’intero ecosistema”.

Non si è mai fermato neppure l’impegno dei volontari di Ambiente basso Molise che insieme ai volontari di Aisa, a Campomarino, hanno raccolto un tir di rifiuti. In modo particolare è stata ripulita la pineta del lido.