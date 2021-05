Solennità di San Pardo, patrono di Larino e diocesi: il programma della Novena

Share on Twitter

Con l’apertura della Novena al via i preparativi della solennità in onore di San Pardo, patrono di Larino e, insieme a San Basso, di tutta la diocesi. Di seguito si riporta il programma delle iniziative a cura della Comunità pastorale di Larino:

Novena di San Pardo

17-25 maggio

Tutte le sere, alle ore 19, in Cattedrale celebreremo la Santa Messa con la Novena di San Pardo. Ogni sera pregheremo, in particolare, con e per un gruppo della nostra Comunità Pastorale, secondo il seguente calendario:

Lunedì 17 maggio

Preghiamo con e per Famiglie dei bambini del Catechismo (III elementare)

Martedì 18 maggio

Preghiamo con e per Famiglie dei bambini del Catechismo (IV elementare)

Mercoledì 19 maggio

Preghiamo con e per Religiosi/e, consacrati/e

Giovedì 20 maggio

Preghiamo con e per Volontari della Caritas e del Carcere

Venerdì 21 maggio

Preghiamo con e per Movimenti ed Associazioni

Sabato 22 maggio

Preghiamo con e per Fidanzati in cammino verso il Sacramento del Matrimonio

Domenica 23 maggio

Preghiamo con e per Gruppo Famiglie

Lunedì 24 maggio

Preghiamo con e per Animatori liturgici: lettori, cantori, ministranti, volontari pulizia chiese…

Martedì 25 maggio

Preghiamo con e per Comitato Feste e Direttivo dei Carrieri

Ogni sera possono ovviamente partecipare alla celebrazione tutte le persone che lo desiderano (e non solo quelle appartenenti al gruppo con e per il quale si prega), sempre nel rispetto delle vigenti norme anti-covid e della capienza massima della Cattedrale (97 persone).