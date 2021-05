Regione, via libera agli elaborati del Piano dei trasporti

La Giunta regionale del Molise, nel corso dell’ultima seduta, ha proceduto ad approvare gli elaborati del Piano regionale dei trasporti, prodotti dal Servizio tecnico di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero dei Trasporti e della Mobilita’ sostenibile. Soddisfazione e’ stata espressa dal presidente della regione Molise, Donato Toma, e dall’assessore ai Trasporti e mobilita’, Quintino Pallante. “Un passaggio molto importante – dichiara Toma – propedeutico al prosieguo dell’iter. Ora si apre una fase di ascolto e confronto che ci porterà all’approvazione definitiva in Consiglio regionale. Nonostante le difficoltà, grazie a un lavoro di squadra, siamo riusciti a creare i presupposti per giungere a un risultato che definirei storico per la mobilita’ della nostra regione”. Per l’assessore alla Mobilita’, Pallante, “si tratta di un Piano moderno ed in grado di contemperare le esigenze di tutti. L’obiettivo e’ quello di garantire le diverse tipologie di spostamento, ovvero quelle che riguardano pendolari, residenti, turisti e merci, tenendo conto delle criticità e delle caratteristiche del territorio”. La Giunta ha demandato al IV Dipartimento i successivi adempimenti necessari all’approvazione definitiva del Piano.