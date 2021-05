Monitoraggio meteorologico e turistico, il Comune di Fossalto approva l’installazione di una webcam. La giunta comunale guidata da Saverio Nonno ha ritenuto di dover dare alla cittadinanza di Fossalto un servizio di monitoraggio meteorologico e turistico, tramite l’’installazione di una webcam meteo-turistica, al fine di garantire immagini di alta definizione, sia per seguire eventi metereologici, come anche per promuovere il turismo. Non per ultimo, l’obiettivo è anche quello di dare la possibilità a chi non risiede più in paese per motivi di lavoro o altro, di poter tornare virtualmente a Fossalto. L’amministrazione comunale fa comunque presente che la webcam non avrà funzione di registrazione ma solo quella di trasmettere immagini temporanee ed auto aggiornanti.