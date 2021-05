Isernia, arrivano dal Comune linee guida per salvaguardare l’area del Parco Stazione

Share on Twitter

Share on Facebook

Con il Parco Stazione inaugurato da poco, era doveroso dare delle indicazioni ai cittadini per la tutela dello spazio pubblico.

Ilsindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha disposto «Misure urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell’igiene pubblica», riguardanti il Parco Urbano della Stazione.

L’atto prevede che all’interno del ‘Parco urbano della stazione’ tutti i frequentatori sono tenuti, oltre che al rispetto delle strutture, dell’ambiente e del verde pubblico, all’osservanza delle seguenti disposizioni:

1. È vietato l’ingresso nel Parco di veicoli a motore, di qualsiasi specie, tranne i veicoli di servizio e di soccorso, e quelli utilizzati da soggetti non deambulanti.

2. È consentito l’utilizzo di biciclette e monopattini esclusivamente a bambini di età non superiore a 12 anni, tranne che nelle aree verdi.

3. È fatto divieto assoluto di scavalcare, per qualsiasi motivo, le cancellate di recinzione del Parco, sia in entrata che in uscita, di arrampicarsi sui pali della pubblica illuminazione e sulle piante.

4. L’utilizzo di skateboards è consentito esclusivamente all’interno dello spazio ad essi dedicato.

5. È vietato accedere, per qualsiasi motivo, alla piattaforma sopraelevata posta in prossimità del campo da tennis.

6. È fatto divieto di utilizzare ed attraversare il binario girevole situato in prossimità del varco di via Pio La Torre.

7. I cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio e non devono accedere negli spazi verdi e nell’area del parco giochi; le deiezioni vanno comunque immediatamente raccolte da coloro che conducono i cani e smaltite negli appositi contenitori.

8. L’area giochi è riservata esclusivamente ai bambini di età inferiore ai 10 anni, che devono comunque essere accompagnati da un adulto che ne assicuri la sorveglianza e la custodia.

La menzionata ordinanza n. 83 ha validità dal 17 maggio 2021 e fino all’adozione di un apposito atto regolamentare che disciplini l’intera materia del comportamento all’interno del Parco e l’utilizzo delle strutture degli impianti in esso presenti.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,oo ed € 500,oo, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza sul rispetto della presente ordinanza, avvalendosi anche del sistema di videosorveglianza di cui il Parco è munito.