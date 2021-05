Giornata contro l’omofobia, il messaggio dei Giovani per Agnone Democratica

Oggi, 17 maggio 2021, ricorre la Giornata mondiale contro l’omotransfobia. Si tratta di un’importante giornata di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione dettata dall’appartenenza ai vari orientamenti sessuali.

A tal proposito, i Giovani per Agnone Democratica, che avevano installato nel loro centro la prima panchina arcobaleno del Molise, sono intervenuti a sostegno della causa: “La lotta per i diritti? Una strada lastricata e in salita per l’Italia. Una lotta necessaria, ma osteggiata da tanti detrattori che millantano una riduzione dei propri diritti.