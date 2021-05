PNRR, Lino Gentile: “Aree interne possono giocare un ruolo fondamentale”

Negli ultimi giorni si sta dibattendo molto a livello nazionale sul corretto utilizzo dei fondi provenienti dall’Europa per portare l’Italia a rinascere.

Si discute in particolar modo sul PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede anche un pacchetto di misure riguardanti le aree interne.

A tal proposito, tramite una nota, Lino Nicola Gentile, Sindaco di Castel del Giudice e delegato Anci per le Aree Interne, è intervenuto esponendo il suo punto di vista: “Le aree interne soffrono delle ricadute sul territorio di un modello di sviluppo urbanocentrico che ha caratterizzato la nostra vita economica e sociale. Se è vero che la sfida del Recovery plan sta proprio nel cambiare il modello economico, le aree interne allora possono giocare un ruolo fondamentale non solo per le persone che vivono in queste zone ma per l’intero paese.

I piccoli Comuni incrociano tanti punti e obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere davvero laboratori di futuro. È necessario però organizzarsi e collaborare per intercettare le risorse che saranno rese disponibili perché parliamo di contributi che non saranno certo ‘a pioggia’. Per questo è decisivo un cambio di passo culturale: bisogna capire come agire, come lavorare assieme per cogliere questa grande opportunità“