Molise, da domani un’altra settimana in giallo (ma con il bianco all’orizzonte)

Sarà un’Italia quasi completamente in giallo quella rappresentata nella mappa del Covid a partire da domani, lunedì 17 maggio. Il Ministro della Salute Roberto Speranza infatti, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia di venerdì scorso ha firmato una nuova ordinanza che porta in zona gialla le regioni Sicilia e Sardegna. L’unica “variazione cromatica” sara’ rappresentata dalla Valle d’Aosta che anche avendo numeri da giallo deve restare in zona arancione in base all’ordinanza firmata venerdi’ 7 maggio dal ministro per almeno un’altra settimana. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome da domani sarà la seguente: zona gialla per tutta l’Italia con la sola eccezione della Valle D’Aosta che resta arancione. Per il Molise dunque, come ampiamente previsto, conferma del giallo ma con la prospettiva della zona bianca che si avvicina sempre più. Siamo infatti la regione con i dati migliori relativamente all’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti.