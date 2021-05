Isernia, Memorial Day: in Questura il ricordo di Falcone e Borsellino

Dal 1993, anno successivo alle Stragi di Capaci e via D’Amelio, il Sindacato Autonomo di Polizia organizza nel mese di maggio il “Memorial Day”, nella cui rassegna di eventi si inseriscono una serie di manifestazioni, realizzate sull’intero territorio nazionale, per ricordare tutte le vittime del dovere, della mafia del terrorismo e di ogni forma della criminalità, accostando ai valori della “verità” e della “giustizia” quello della “memoria” del passato, veri e propri pilastri sui quali si fonda il nostro impegno quotidiano nella tutela degli operatori di Polizia.

Tutte le celebrazioni del “Memorial Day”, termineranno il prossimo 20 maggio con la “Camminata della Memoria” e la commemorazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma.

Nello spirito di tale manifestazione, domani presso la Questura di Isernia, avrà luogo, alle ore 12:00, una cerimonia commemorativa, che prevede la deposizione di un omaggio floreale presso la lapide dei nostri Caduti, alla presenza del Segretario Provinciale del SAP, Sonia IACOVONE, e di una piccola rappresentanza di colleghi, tutti uniti per una preghiera e la benedizione in onore di tutte le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

PER NON DIMENTICARE… l’immenso sacrificio dei nostri eroi e per onorare la loro memoria.